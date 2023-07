Venemaa ralliäss sai aru, et Eestisse ta oodatud ei ole

Grjazin soovis mullu tulla Eesti MM-etapile võistlema, sest kuigi paljud spordialaliidud määrasid pärast Venemaa sissetungi Ukrainasse agressorriigi sportlastele rahvusvahelistel võistlustel võistlemise keelud, siis Rahvusvaheline Autoliit (FIA) laseb neil edasi võistelda, lihtsalt neutraalse lipu all.

Rally Estonia korraldajad kinnitasid Postimehele, et tänavu seda probleemi ei olnud, sest Grjazin enda nime Rally Estoniale üles ei andnud.

Grjazini näol on tegu WRC2-arvestuse tugevamate sõitjate sekka kuuluva rallimehega, kellel on tänavu MM-rallidelt oma klassis näidata ette kaks teist kohta (Monte Carlos ja Horvaatias). Kokku on ta karjääri jooksul võitnud WRC2-arvestuses kaks etappi.