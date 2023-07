Suur armastus, väike turg. Eesti WRC-etapi seis on keeruline

Just siis tuli Rally Estonia FIA-le ja WRC-sarjale appi ning korraldas septembris esimese MM-etapi pandeemiatingimustes. Lõppeva nädalaga võib aga Eesti teekond MM-sarjas jõuda vahefinišisse. Järgmisel aastal tuleb kogu Rally Estonia korraldusmeeskonnal, eesotsas Urmo Aava, Tarmo Hõbe ja Silver Kütiga WRC-karussellist ilmselt suu puhtaks pühkida.

Aava on oma sõnavõttudes olnud jätkuvalt optimistlik. Veel neljapäeval Postimehes ilmunud intervjuus ütles ta, et loodab Rally Estoniat 2024. aastal MM-kalendris näha. WRC võistluste direktor Simon Larkin tunnustab Eesti MM-etapi korraldajaid ning kuigi ta ei saanud seda veel ametlikult kinnitada, pole ta eriti optimistlik, et aasta pärast võiks Eesti Rahva Muuseumi lähistel liikumas näha Rally1-autosid.