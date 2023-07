Ema varjas sporditalendi ees saladust, mis tuli päevavalgele vanadest ajalehtedest

Van Daalen on tegelikult mitmendat põlve sportlane, sest tema ema on kettaheitja Jacqueline Goormachtigh, kes osales nii 1996. aasta olümpial kui ka 1994. aasta Helsingi EMil.

«Olin seitsmene, kui leidsin kasti. Seal olid ajalehed, mis rääkisid emast. Aastaid hiljem sain aru, et ta ei tahtnud mulle öelda, et oli olümpiasportlane,» rääkis van Daalen Euroopa kergejõustikuliidu kodulehel.

Asjaolu, et ka van Daalen hakkas kergejõustikuga tegelema ja ketast heitma, oli tema sõnul puhas juhus. «Mul on sportlasgeenid. Ma ei teadnud, et ema oli tippsportlane. Alustasin kergejõustikuga, sest ma lihtsalt pidin sportima,» rääkis ta.