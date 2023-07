Aastatel 2014-2020 vormel 1 sarjas Renault meeskonda juhtinud Abiteboul on viimase poole aasta jooksul kohanenud eluga rallikarussellis. Jaanuaris teatati, et 45-aastane prantslane võtab sisse Hyundai tiimipealiku positsiooni.

F1st tulnud Abitebouli jaoks on WRC-s kõige raskem kohaneda sellega, et autosid on hooaja jooksul võimalik väga vähe uuendada. Tema oli harjunud, et kuninglikus vormeliklassis võis sisuliselt igal nädalal vormelile uusi detaile lisada, kuid ralli tippklassis asjad nii lihtsalt ei käi.