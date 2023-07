WRC-sõitjad läbivad viie tunniga natuke üle 40 kilomeetri, kuid see neid ei heiduta

Sõitjate jaoks algas rallipäev suhteliselt varakult. Esimese kiiruskatse start anti kell 08.09 ning tagasi hooldusparki jõutakse enam kui viie tunni pärast. Laupäeva hommikul läbitakse kahel korral Mäeküla ja Otepää katsed. Kahe katse vahele jääb veel 40 minutit kestev regrupeering, kus tuleb aega parajaks teha.

«Ma arvan, et tuleb natuke liiga palju ootamist, et teistele läbimistele pääseda,» tunnistas Lappi Postimehele antud intervjuus.

Hyundai sõitjale sekundeeris ka Toyota piloot Elfyn Evans. «See ei ole kunagi kõige eelistatum formaat, kui sul on vähe katsekilomeetreid ja palju ootamist või katsete vahel sõitmist. See ei ole kunagi parim viis, kuidas päev läbi teha, aga nii see on ja see on kõigil sama,» rääkis Evans.

Samas kinnitasid sõitjad kui ühest suust, et hommikused katsed tulevad nauditavad ning seetõttu ka liialt ei nurisetud.

«See on teistmoodi ring, aga sellel rallil on lõbus, kui on lühikesi katseid ja saab kõvasti suruda,» sõnas Hyundai esisõitja Thierry Neuville.

«Jah, see on lühike ring, aga katsed on kindlasti lõbusad. Mulle meeldib see, et need on kiired ja neil on palju hüppeid,» oli elevil ka Toyota piloot ja rallil esikohta hoidev Kalle Rovanperä.