VIDEO ⟩ Euroliigas lõhati suve suurim pomm, värvati kauaaegne NBA tähtmängija

Kui enamati on ookeanitagusest suurliigast võimalik siiapoole suurt lompi meelitada väiksema kaliibriga tegijaid, siis 33-aastane ja 183 cm pikkune Walker on osalenud neljal NBA tähtede mängul (aastatel 2017-2020) ning tema karjääri keskmised näitajad on 19,3 punkti, 5,3 korvisöötu ja 3,8 lauapalli. Kaheksa esimest aastat mängis ta Charlotte Bobcatsis ja Hornetsis ning seejärel ka Bostonis, New Yorgis ja Dallases. Neljal viimasel aastal on teda seganud vigastused.