Teisipäeval, 18. juulil toimus purjelaua slaalom distsipliini Eesti meistrivõistluste II etapp Kullipesas Pärnumaal

Võitja Frank Ervini kommentaarid: "Tänased võistlustingimused olid minu lemmikud. Sai sõita nii keskmise laua kui keskmiste purjedega. Sellistes oludes tunnen ma ennast kõige mugavamalt. Eks seda oli näha ka kiiruses, mis oli päris hea. Sellise ilmaga tuleb ka märkides väga tehniline olla, mis ma ütleks, on minu eelis. Ma arvan, et see tõigi võidu."