Kanged Eesti naised võitsid maailma raskeimal aerutamisvõistlusel esikoha

Mida Yukon 1000 aerutamismaraton endast kujutab? Eestlannade tiimi pressiteate kohaselt on Mount Everesti tipus käinud rohkem inimesi kui Dawson City taga. Yukon 1000 on maailma raskeim ja pikim aerutamisvõistlus, kus osaleja kogeb eraldatust, kurnatust ja ellujäämisoskust nõudvaid olukordi. Võistlejad järgivad ammuste seiklejate radu, aerutades Kanada ja Alaska puutumata looduses ainult paadikaaslasega kahekesi. Igasugune kontakt välismaailmaga tähendab võistluselt kõrvaldamist.

See tähendab ülimat väljakutset nii füüsisele kui ka vaimule – aerutada võistluse lõpetamiseks 18 tundi ööpäevas, magada metsikus looduses juhuslikus kohas ning olla valmis ekstreemseteks oludeks. Kärestikud, vette kukkunud puud ja halvasti kaardistatud jõeharud on vaid mõned väljakutsetest. Üks vale valik, ning võistlejad on sunnitud maailma kõige isoleeritumal alal, kus võib kohata nii grislisid kui ka mustkarusid, massiivse veega jõel ülesvoolu tagasi aerutama.