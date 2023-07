Linnamäe noolib WRC2 poodiumikohta, autot vigastanud Virvesel oli õnne

«Meil on lihtsalt nende Škodade vastu rööbastes sõita liiga raske. Tunne sõidu poole pealt... väga palju praeguses seisus ei saa teha. Škoda liigub rööpas nagu rong, meie auto liigub ja hüppab liiga palju. Et kontrolli alt väljas sõitmist on rohkem,» selgitas Linnamäe enda sõiduvahendi omadusi. Tasub mainida, et ka Lindholm sõidab Hyundaiga, kuid WRC2 arvestuse liider Andreas Mikkelsen ja teine Sami Pajari kasutavad Škodasid.