Pärnu korvpalliklubiga taasliitunud USA mängujuht: nüüd läheme kullajahile

«Olen väga tänulik, et Keila on mulle selle võimaluse andnud ja mind usaldanud. Usun, et see organisatsioon aitab mul kasvada nii mängija kui ka inimesena. Annan endast parima nii väljakul kui ka väljaspool, et aidata sellel meeskonnal kasvada ja saavutada selle hooaja eesmärke,» märkis Žunda.