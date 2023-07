PSG pani Mbappé müüki

Mbappé osales juulis PSG treeningutel ja mängis ka reedel peetud sõprusmängus Le Havre’i vastu. ESPN-i teatel sai Mbappé koosseisust väljajäämise teate pärast matši. Väidetavasti see otsus üllatas teda, kuid ta aktsepteeris seda.

Väljaanne The Guardian kirjutas, et eelmisel kuul teatas Mbappé PSG-le, et ei kasuta järgmisel suvel üheaastase lepingu pikendamise võimalust, vaid rääkis oma soovist lahkuda tasuta üleminekuga. Nüüd aga kuulab PSG 24-aastase mängija eest pakkumisi pärast seda, kui president Nasser Al-Khelaifi nõudis, et Mbappé peab allkirjastama lepingu pikendamise või lahkuma klubist, millega ta 2018. aastal Monacost 166 miljoni naelsterlingu eest liitus.

Väljaanne väitis, et PSG tunneb end petetuna, kuna nad usuvad, et Mbappé on juba Real Madridiga tasuta üleminekus kokku leppinud. Mbappé pole veel Prantsusmaa klubile oma kindlat vastust andnud ja jääb nüüd välja peatreeneri Luis Enrique'i meeskonnast, mis peaks Jaapanisse hooajaeelsele tuurile sõitma.

«Ma austan Real Madridi väga palju,» ütles Mbappé 2022. aasta mais ja lisas: «Nad tahtsid palju korda saata, et mind õnnelikuks teha. Nii et ma tänan neid selle eest. Samuti tahaksin tänada Reali fänne. Loodan, et nad mõistavad minu otsust PSG-sse jääda.»

Jalgpalliajakirjaniku Fabrizio Romano sõnul soovib PSG, et Mbappé treeniks edaspidi põhimeeskonnast eraldatud grupiga, kelle seas on veel MMi võitnud Leandro Paredes, Georginio Wijnaldum, Julian Draxler, Abdou Diallo ja Colin Dagna. Romano kinnitas, et eelnimetatud mängijad proovib PSG suvisel üleminekuaknal maha müüa.