WRC2 poodiumikohta noolinud Linnamäe sõitis Rally Estonial teelt välja

25-aastane eestlane noolis Rally2-arvestuses kolmandat kohta, mida hoidis parasjagu soomlane Emil Lindholm. «Tahaks ikkagi Emili kinni püüda, et saaks enda Hyundaiga poodiumile, mitte tema enda omaga. Ta on täna oluliselt parema kiiruse leidnud kui eile. Eks see saab [meil] parajalt keeruline olema, aga eks proovime ikka,» lausus Linnamäe lõunal Postimehele.