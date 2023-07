Klavan andis oma debüüdil väravasöödu

Vaprus jääb Premium liiga tabelis kolmandale kohale, aga neljandal positsioonil paiknev Kalev on vaid ühe punkti kaugusel. Viiendat kohta hõivav FC Kuressaare pole ka veel kolmanda koha mängust väljas, kui vahe Vaprusega on viis punkti. Saaremaa klubi on aga Vapruse ja Kaleviga võrreldes pidanud kaks vähem kohtumist.