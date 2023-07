Linnamäe väljasõidust: eelmine aasta sai sealt põhjagaasiga läbi tulla

Täna jäi Linnamäe Hyundai pärast avariid enamvähem töökorda ning sõitja sõnul võinuks sellega edasi sõita. Paraku jäi see aga põhja peale kinni ning masinat sealt oma jõududega kätte ei saanud. «Pealtvaatajate abiga me lihtsalt ei saanud seda võsa seest välja. Homme saame jälle rajale tulla,» ütles Linnamäe.

Reedel Rally Estonial oma karjääri esimese WRC2-klassi katsevõidu saanud Linnamäe pingutas kõvasti, et võidelda kolmanda koha nimel, kuid see lootus vajus seekord põrmu. Pühapäeval on kavas neli katset ning Linnamäe loodab, et võib oma katsevõitude statistikat parandada. «Püüame enesekindluse võimalikult ruttu tagasi saada. Eks vaatame, mis ilmastikuolud ka teevad, pidi päris keeruline olema,» lisas Linnamäe.