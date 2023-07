Uueks Rovanperäks ristitud 16-aastane Eesti rallitalent: see võrdlus on ikka veel kaugel

Noort eestlast kiputi kohe võrdlema valitseva maailmameistri Kalle Rovanperäga. Vaheri sõnul ei ole rahvusvahelise meedia huvi tema tegemisi mõjutanud ning tahab oma talendikust tõestada tegudega. «Nad võivad rääkida, mis nad tahavad, aga ma teen oma asja ikka edasi. Reaalsuses tuleb püsida. See võrdlus Rovanperäga on ikka veel kaugel,» on Vaher kahe jalaga maa peal.