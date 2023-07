Latvala Rally Estonial katsevõite noppivast Rovanperäst: see on talle tuttavam kui Soome ralli

Rovanperä võitis laupäeval kõik kiiruskatsed ja on väga lähedal oma kolmandale järjestikusele võidule Eestis. Latvala võttis kokku, miks Rovanperä laupäeval nii ülekaalukas oli.

«Käisin ise katsetel vaatamas. See on nähtav, kuidas Kalle on pidurdades palju julgem. Ta julgeb kasutada teed omakasuks ära. Tema sõit on lihtsalt kõvem kui teistel.

Kallele meeldib siin ja just noorena õppis ta siin Baltikumis sõitma. See ralli sobib talle suurepäraselt ja on isegi tuttavam sõit kui Jyväskylä (Soome ralli - toim.),» sõnas Latvala Soome portaalile Rallit.fi.

Rohkem kui poole minutiga jääb Rovanperäst maha Hyundai paar Thierry Neuville ja Esapekka Lappi. Viimane on pidanud kahe päeva jooksul kõva võitlust Toyota sõitja Elfyn Evansiga. Pühapäevastele neljale viimasele katsele minnes on Lappi edu Evansi ees 7,3 sekundit.

«Tootjate sarja jaoks oleks kasulik kui saaksime esimese ja kolmanda koha. Esapekka on aga alati suutnud veidi kõvemini pigistada. Võib-olla ei ole Elfyni kiirus päris piisav,» arvas Latvala.