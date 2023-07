Ukraina sportlased on viimasel ajal võistlemata jätnud judo, vehklemise ja taekwondo võistlustel, sest agressorriikide sportlased on saanud nendes spordialades mõõtu võtta.

Ukraina president Volodõmõr Zelenskõi on öelnud, et Venemaa sportlaste neutraalse lipu all võistlemine ei tähenda midagi. Presidendi arvates on see neutraalne lipp verega määritud.