M-Spordi tehniline direktor: Tänakuga pole lihtne töötada

Williams on M-Spordis töötanud juba enam kui 26 aastat ja karjääriredelil üles roninud. Kui algselt oli tema ametinimetus rallitehnik ja ta tegeles eraklientide masinate ettevalmistamisega, siis aastate jooksul on ta olnud ka ralliinsener, M-Spordi eraklientide ralliprogrammi juht, ralliarenduse juht. Nüüdseks on ta viimased poolteist aastat olnud tiimi tehniline direktor.

Just tema vastutab selle eest, et Puma oleks võimalikult kiire ja Tänak tunneks end seal võimalikult mugavalt. Tõsi, arendustöö teeb keerulisemaks fakt, et teatud asjade arendamine on auto juures limiteeritud või lausa külmutatud.