Ka Rovanperä kinnitas, et Rally Estonia pole järgmisel aastal WRCs

«Väga tähtis ralli. MM-sarja silmas pidades oli oluline siit häid punkte teenida. See on mu lemmikralli, seega teadsin, et tuleb suruda. Suur aitäh tiimile, auto töötab õlitatult. Kahju, et meil ei õnnestunud Otiga võidelda, olen kindel, et ta näitab Soomes oma tõelist kiirust.