Lappi ei usu, et Rovanperä on Soomes võitmatu

«Hea tulemus Eestis annab ekstramotivatsiooni Soome MM-ralliks. Ma eeldasin, et tulevad minu jaoks kaks rasket võistlust. Aga Eestis mängis rolli, et tundsin end autos kohe hästi. Kui samamoodi läheb ka Soomes, siis hakkan jälle kiireid rallisid nautima,» ütles Neuville Postimehele.

Neuville’i hinnangul on Hyundai i20 N Rally1-auto aasta jooksul teinud meeletu arengu ja aastataguse autoga ei kannata seda võrrelda. Vaatamata sellele tundub, et Toyotaga sõitva Kalle Rovanperä püüdmine MMi punktiarvestuses võimatu ülesandena.

«Ma ei usu, et saame sinna midagi parata. Sel nädalavahetusel oli Kalle ja Toyota kooslus ületamatu. Kui võtta kokku kogu maailma motivatsioon ja proovida teda ühel katsel edestada, siis seda ei juhtuks. Tal on tõesti praegu hea pakett koos, tunneb end autos enesekindlalt. Me võinuks alati ju katsetel sekundi või pool paremini sõita, aga ei enamat,» arvas Neuville.

Kuigi belglane surus ka päris kõvasti, siis üle enda võimete ta sõitma ei pidanud. «Me ei sõitnud riski piiril, sest auto oli kontrollitav ja andis enesekindlust. Muidugi olid meil väikesed apsakad, üleüldine pidamine võinuks parem olla. Kõik need väiksed asjad kokku, kui need kokku panna, siis oledki Kallest 3-4 sekundit katsel aeglasem,» selgitas kümnendat hooaega Hyundais sõitev Neuville.

Eestis kolmandaks tulnud Neuville’i tiimikaaslane Esapekka Lappi on poodiumikoha üle õnnelik, kuid loodab, et kahe nädala pärast Soome MM-etapil suudab ta olla veel teravamas löögihoos. «Olukord tundub Soome poole vaadates hea, aga me kõik teame, et sealne pinnas on natuke teistsugune. Sama nägime ka eelmine aasta, et Ott [Tänak] oli Eestis natuke eksinud, aga võidutses Soomes,» tõi Lappi näite.

Koduradadel tahab soomlane võidelda esikoha eest ning kuigi Rovanperä oli Eestis kolm aastat järjest püüdmatu, siis Lappi hinnangul pole ta Soomes nii suurt üleolekut näidanud. Muide, 20-aastasel maailmameistril puudub veel Soome MM-ralli võit, Lappi on seal aga võitnud 2017. aastal.