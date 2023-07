Kauri tulevikuplaanid on lahtised, teised eestlased ei jäänud Rally Estonia esitusega rahule

«Kus taha see ikka jäi, sõitsime aeglaselt lihtsalt. Väga ebaühtlane oli see olukord. Mingites olukordades olime rohkem konkurentsis, mingites vähem. Enamus ajast olime kehvemal pool,» võttis Virves oma võistluse kokku.

«Tuleb leida positiivne pool. Kõik tuleb läbi töötada ja pöörata ringi. Tuleb õppida sellest, mis tehtud sai. Soome MM-ralliks saan testida järgmisel nädalal ja siis sõidame Soomes ka. Kindlasti tahaks paremuse poole liikuda. Eks seal teistmoodi lugu. Minu jaoks on see esimene kord Soomes ja seda teavad kõik, et see pole just kõige lihtsam etapp,» vaatas Virves tulevikku.