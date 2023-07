Soomlane: Eesti asemel Läti lubamine WRC-sarja on käki keeramine

Pärast MM-etapi võitmist rääkis ka Kalle Rovanperä, kuidas tal on kahju, et järgmisel aastal Eestis rallit ei toimu. «Mulle meeldib väga see riik. Aitäh ka toetajatele, ka eestlastele, Ma tõesti armastan seda rallit. Tuline kahju, et seda järgmine aasta kalendris pole. Korralduselt on see üks parimaid rallisid maailmas,» ütles Rovanperä pärast ralli võitmist,» sõnas kolmandat korda järjest Rally Estonia võitnud Rovanperä.