Tänak Rally Estonia kodupublikule: tahtsime väga teie ootusi täita

Ford Pumat rooliva Tänaku Rally Estonia oli rikutud juba enne, kui see alata sai, sest võistlustulle tuli mootorivahetuse tõttu astuda viieminutilise ajakaristusega. Kokkuvõttes lõpetas saarlane Rally Estonia kaheksanda kohaga, kuid teenis reedel kuus katsevõitu.

Eile pärast rallit tänas 2019. aasta autoralli maailmameister kodupublikut sotsiaalmeedias. «Motosport võib vahel julm olla ja kahjuks pidime seda siin kodus kogema. Tänan teid kõiki, kes te tulite Lõuna-Eestisse meid toetama või kui elasite ekraanide ees meile kaasa. Tahtsime väga teie ootusi täita, kuid seekord polnud see meie kätes.

Koos meeskonnaga jätkame kõvasti tööd, et end järgmisteks rallideks täiendada. Nüüd on aeg võtta vaba päev, akusid laadida ja siis asuda juba tööle Soome ralli jaoks, mis on meist vaid paari nädala kaugusel,» kirjutas Tänak oma postituses.