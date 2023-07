Tänak jätab väikese Soome ralli vahele

M-Sport oli algselt planeerinud väikese Soome ralli koha 2019. aasta maailmameistrile, kuid Loubet, kes saavutas eelmisel nädalavahetusel Eestis oma hooaja parima MM-koha, võtab Puma Rally1 Hybrid'i juhtimise hoopis enda kätte.

«Ma teadsin, et Ott ei tee järgmisel nädalal väikest rallit. Ta tahab natuke puhkust, nii et mulle öeldi, et ma saan teda asendada,» ütles Loubet DirtFishile.

Ta lisas, et sellel rallil osalemine on tema jaoks hea, sest prantslasel on vaja sealsetel teedel kogemusi.

Tänaku sõnul ei saaks ta sel nädalavahetusel lisavõistlust tehes midagi rohkem õppida. «Ma ütleksin, et oleme praegu maksimumi peal. Ma lihtsalt tean, et meeskonna poolt pole midagi uut, nii et pole midagi uut lisada. Ma usun, et rohkem pole võimalik teha, kui me praegu teeme.

Kindlasti on Soome natuke spetsiifilisem, teeme seal ühepäevase testi, natuke peenhäälestust,» rääkis Tänak portaalile.