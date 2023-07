Kalamehest on saanud rattamaailma täielik valitseja

On üsna tavatu, et Prantsusmaa velotuuri valitseb rattur, kes pärineb riigist, mille kõrgeim punkt üle merepinna on 173 meetrit. Samas on just raskete mägede alistamine tagasihoidliku, ent väga pühendunud taanlase leib. Seejuures avastas Vingegaard enda mägironija talendikuse üsna hilises vanuses, olles teismelisena aastaid töötanud kalamehena.