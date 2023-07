Eesti korvpallikoondis läheb kodusele olümpiaturniirile mitme põhitegijata

«Sel suvel on mind isiklikus elus ootamas ees suursündmus, kui sõuan augustis abieluranda. Kindlasti oleksin soovinud Eesti koondist esindada kodusel turniiril, aga kuna pulmad on üks elu tähtsamaid ning pikalt ette planeeritud sündmuseid, siis kahjuks sel suvel mind koondisesärgis mängimas ei näe,» sõnas tänavu Euroliigas väga hea debüüthooaja teinud Vitoriga Baskonia keskmängija Maik-Kalev Kotsar.

Juuli keskpaigas andsid Euroliiga ja FIBA korvpallifännidele rõõmustava uudise. See tähendab, et uuel hooajal on Euroliiga mängijatel võimalik oma rahvuskoondiseid esindada ka hooaja sees.