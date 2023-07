WRC otsib võimalust, kuidas Rally Estonia tagasi MM-sarja saada. Pikaks ajaks

Läinud nädalavahetusel kiitsid väga paljud sõitjad siinse etapi korraldust. Kolmandat korda järjest võitnud Kalle Rovanperä on korduvalt nimetanud Rally Estoniat oma lemmikuks.

Järgmisel hooajal saavad võimaluse lätlased, kes seni viinud edukalt läbi EM-etappe (ERC). Meie lõunanaabritel on aga koht kindel vaid üheks aastaks.

«Oleme alati mõelnud, et lätlased väärivad edukate EM-etappide korralduse eest WRC võistlust. Nad võtavad korraldust väga tõsiselt. Usun, et nad on hea täiendus.»