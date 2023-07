Eesti noored näitasid Kreekas Optimistede Euroopa meistrivõistlustel head tased

Eesti Optimist Klassiliidu presidendi Mart Meieli sõnul oli tegu ühe läbi aegade edukaima EM võistlusega Eesti noorte Optimistipurjetajate jaoks: saavutati kuldgrupi kohad nii tüdrukute kui poiste seas. Et meie laste hästi sõidetud regatist aru saada, peab võrdluses meie lähinaabrite (Soome, Läti , Leedu) purjetajatega tõdema, et ei poiste ega tüdrukute arvestuses ei õnnestunud meie naabritel sel EM-il kuldgrupi kohta endale tagada. Medaliteni Eesti parimate tase hetkel veel ei küündi ning maailma tippriikide sportlastega võrreldes on tööd teha veel kõvasti, aga üldine trend tulemuste paranemise suunas teeb heameelt.