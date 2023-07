Lajal alistas Hispaanias viiekordse slämmiturniiri võitja

32-aastane Herberti on karjääri jooksul võitnud paarismängus viis slämmiturniiri. Seejuures on tema auhinnakapis kõigi nelja slämmiturniiri tiitlid. Viimati triumfeeris ta 2021. aasta Prantsusmaa lahtistel.

Tegelikult on Herbert olnud ka heal tasemel üksikmängija. 2019. aasta veebruaris asus ta maailma edetabelis 36. kohal. Samas on tema tugevaimaks küljeks siiski paarismäng, kus ta on paiknenud maailma edetabeli teisel real.