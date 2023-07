Eesti rallimeister murrab lubadust: ta naaseb enne, kui Ukraina sõda lõpeb

Viimati 2021. aasta novembris võistelnud Lukjanuk teatas pärast Ukraina sõja algust, et paneb karjääri pausile ega jätka seda enne, kui sõda on lõppenud.

«Väga keeruline on meie olukorda ja tundeid kommenteerida. Mitte keegi minu tuttavatest ei toeta seda sitta. See on kohutav tunne,» lausus Lukjanuk toona DirtFishile. «Me ei saa enda ega teiste meelt lahutada olukorras, kus inimesed surevad.»