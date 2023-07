Selgus esimene tiim, kes ostab Toyota uued ralliautod

More images from @JuhoWRC test with the Toyota GR Yaris #Rally2 showing the new design of the rear wing, the (centered) location of the exhaust gas pipe (exhaust blown diffuser?) & the flat wing mirrors #WRCLive #WRCliveES #WRCjp Great 📹by ADRacing Media https://t.co/qBiCsqHrom pic.twitter.com/FNCEvxbBgb