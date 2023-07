Suninenile oli Rally Estonial abiks meeskonnakaaslane: ta oli ühenduslüli meeskonna ja sõitjate vahel

«See info hulk, mida sa tiimilt saad, on uskumatu. Iga sõitja teab, et kui sa esimest korda sellises autos istud, ei suuda sa kogu seda infot talletada. Sordo on mulle selles aspektis suureks abiks olnud,» ütles 29-aastane soomlasest ralliäss.

«Tal on tohutu kogemuste pagas. Mul on tema vastu suur austus. See on suurepärane, et ta tuli siia aitama. Selliseid juhte on vähe, kes on sama abivalmid ja nii head meeskonnamängijad. Ta oli mulle suureks abiks,» kiitis Suninen Sordot.