Iraani poksijale määrati surmanuhtlus

Poksija osales 2019. aastal valitsusevastasel meeleavaldusel ning on sellest ajast saadik viibinud vahi all, surmaotsusest teatati tänavu juuli keskel.

Mitmed inimõiguste aktivistid on püüdnud surmanuhtluse täideviimist takistada. ÜRO inimõiguste esindajale on esitatud 83 allkirjaga kiri, milles palutakse, et organisatsioon sekkuks olukorda.