Eesti sprinditalent rõhub targale tööle, mitte lihtsalt ei unista

Eesti sprinditalent ei varja, et enne võistlust ei osanud ta sellist edu loota. «Kui vaatan nendele kahele päevale tagasi, siis see on uskumatu. Kui ma eeljooksus olümpiafestivali rekordi püstitasin, olin heas mõttes šokis. Mul oli hea tunne seda aega näha, aga ei uskunud lihtsalt. Pean tunnistama, et mulle ei jõudnud see tükk aega kohale, sest see oli ikkagi üllatuseks,» lausus Ott, kes tunnistas, et enne finaali olid pinged lakke kruvitud.