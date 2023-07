USA võimud vahistasid Inglismaa tippjalgpalliklubi omaniku

«Seejärel kasutasid need inimesed seda siseteavet ja teenisid aktsiaturul miljoneid dollareid, sest tänu Lewisele olid need ennustused usaldusväärsed.

Meie väidame, et ta kasutas siseteavet selleks, et kompenseerida oma töötajatele või teha kingitusi oma sõpradele ja lähedastele,» rääkis New Yorki prokuratuuri esindav advokaat Damien Williams.