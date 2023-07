Kannapööre: Ukraina sportlased võivad agressorriigi esindajate vastu võistelda

Pärast Rahvusvahelise Olümpiakomitee (ROK) otsust märtsis, millega soovitati spordialaliitudel lasta agressorriikide esindajad tagasi võistlustulle, andis Ukraina valitsus teada, et sportlased peaksid boikoteerima olümpiamängude kvalifikatsioonivõistlusi, kus osalevad ka Venemaa ja Valgevene esindajad.

Nüüd seda otsust muudeti ning Ukraina sportlastel on lubatud võistelda agressorriikide sportlaste vastu tingimusel, et nad võistlevad neutraalse lipu all.