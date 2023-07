Katsuta pole rahul oma senise hooajaga: ma pean kiirem olema

Pierre-Louis Loubet'le kuuenda koha kaotamine tegi Katsuta tuju veelgi kurvemaks. Kui jaapanlane mõtiskles aasta üle, kus ta pole veel poodiumil käinud ja senise hooaja tipp on neljas koht Keenia rallil, rääkis Katsuta, et käesolev hooaeg on olnud väga halb. «Ma pole üldse rahul. Ma peaksin paremini sõitma ja rohkem kiirust näitama, vähemalt paar poodiumikohta. Seda on mul vaja kindlasti teha,» nentis ta.