Briti sportlased süüdistavad kodumaa kergejõustikuliitu MMi kohtade röövimises

Vähemalt 19 Briti sportlast jäävad MMilt kõrvale, kuigi Rahvusvaheline Kergejõustikuliit on kutsunud neid võistlema maailma edetabeli alusel. Üks neist on 400 meetri tõkkejooksja Lina Nielsen.

Nielsen on maailma edetabelis 27. kohal ja tema alal võistleb MMil 40 sportlast. Briti kergejõustikuliit nõuab, et võistlusele valitud sportlased peavad jääma MMi normidesse, millest Nielseni lahutab kuus sajandikku.

Tema arvates ei peaks olema see alaliidu otsustada, kes MMile pääseb. «Nad varastavad minult selle koha. See ei aita meie riigi sporti parandada, mis minu arvates on niikuinii suremas,» selgitas ta.