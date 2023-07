Vene spordiklubi treener lõi lauale suurejoonelise plaani: suurepärane võimalus sõprussuhete loomiseks

«Sada aastat tagasi kui see spordiala leiutati, siis mängiti seda murul. Me elame võimaluste ajastul,» rääkis Rotenberg MatchTV teatel.

Agressorriigi treeneri sõnul pakuvad Aafrika ja India jäähokile ajaloolise võimaluse laienemiseks: «Jäähoki areneb juba sellistes riikides nagu Lõuna-Aafrika, Alžeeria, Maroko ja Tuneesia. See on suurepärane võimalus uute sõprussuhete loomiseks. Meil on Venemaal treenerid ja varustus ning me oleme valmis neid kõiki jagama.»

Venelane tõi välja, et suur soov on rajada arengumaadesse jäähalle. «Saaksime korraldada seal näidismatše, koosolekuid ja treeninguid. Jäähall on selleks oluline. Meil on tehnoloogia ja teadmised, neil aga tohutu potentsiaal. Jäähoki arendamine nendes riikides on saavutatav eesmärk,» lisas Rotenberg.