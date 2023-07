Neljakordse maailmameistri kallimaks on Norra noorim miljardär

Burud on Norras tuntud inimene, sest temast sai 23-aastaselt riigi noorim miljardär. Tõsi, seda küll Norra kroonide mõistes.

Kuigi Iverseni ja Burudi suhtest sai laiem avalikkus teada hiljuti tänu üheskoos Instagrami postitatud fotole, on paar tegelikult koos juba rohkem kui kaks aastat.

31-aastane Iversen on murdmaasuusatamises neljakordne maailmameister. Olümpiamängudelt on tal Pekingist taskus teatesõidu hõbemedal. Möödunud hooaeg läks mehel aga aia taha. Ta osales Tour de Skil ja mõnel MK-etapil, kuid jäi MMilt eemale. Tuleval hooajal on tema eesmärk tagasi rahvuskoondisesse murda.