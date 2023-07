Rovanperä vihjas, et ta ei lähe kodusel MM-etapil tingimata võitu jahtima

«Kodusel rallil on alati teistsugune tunne. Eriti, kui see toimub kodulinnas. Sellega kaasneb elevus, sest tahaks oma fännide ees alati parima anda ja võita,» arutles 22-aastane soomlane pressiteates. Ta edestab hooaja kokkuvõttes lähimat jälitajat, tiimikaaslast Elfyn Evansit 55 punktiga.

«Samas peame MM-üldseisu silmas pidades kavalad olema, et me ei raiskaks seni kogutud edu. Soomes pole kunagi lihtne ees startida. Tagumistega on raske tempos püsida. Mullu kaotasime reedega umbes 20 sekundit, ülejäänud ralliga võitsime 15 tagasi. Vaatame, mis saab sel aastal.»