Argentina jalgpalluri säärel on Ronaldo tätoveering: ta meeldib mulle rohkem kui Messi

Rodríguezi kodumaal on tekitanud tätoveering suure kriitikapuhangu, mis on pannud jalgpalluri ennast halvasti tundma. Lionel Messi ja Cristiano Ronaldo võrdlemine ning arutelu kumb on parem, on kestnud pea kaks kümnendit. Argentinas on tekitanud tätoveering arvamuse, et Rodríguezile ei meeldi Messi.

Rodríguez rääkis enne MM-i FIFA-le antud intervjuus, et Cristiano Ronaldo on tema iidol. «Messi on meie koondise jaoks fantastiline kapten. Kui ma ütlen, et minu iidol on Ronaldo, siis see ei tähenda, et ma Messit vihkan. See tähendab, et Ronaldo meeldib mulle rohkem. Ta on minu inspiratsioon. Milles on probleem? Mulle ei pea meeldima ainult enda koduriigi mängijad,» rääkis Rodríguez.