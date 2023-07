Lõuna-Aafrika rahvuskoondis tegi MMil ajalugu

Siiski jäi pärast Argentina vastu saadud 2:2 viiki kibe järelmaitse. Lõuna-Aafrika juhtis mängu 2:0 tänu Linda Motlhalo ja Thembi Kgatlana väravatest. «See on fantastiline, et saime esimese punkti, aga kolm (mängu võitmine -toim.) oleks olnud ikkagi parem. See on natuke nagu mulle šokolaadi andmine ja siis selle äravõtmine, sest ma armastan šokolaadi,» ütles Lõuna-Aafrika naiskonna peatreener Desiree Ellis uudisteagentuurile Reuters.