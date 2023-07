Üüratud hinnad MMil šokeerivad jalgpallifänne

«Selliseid hindu ei leia sa ühelgi teisel staadionil maailmas, ainult Austraalias. See on täielik jama,» vastasid inimesed postitusele.

Kuid staadionil pakutud toitu on ka Twitteris kiidetud. «Selle asemel proovi staadionil hot dog'i 11 dollari (umbes 9 eurot) eest. Arvasin, et see on kallis, aga see oli täitis kõhtu,» kirjutas üks kasutaja postituse alla.