Mälestus Breenist elab. Suninen: usun, et Craig jälgis mind kogu võistluse

Meenutame, et tänavu pidanuks Hyundai kolmandata autot jagama Dani Sordo ja Breen. Paraku hukkus iirlane aprillikuisel testil. Mõni aeg hiljem selgus, et teda asendab Suninen.

«Viiendana lõpetada oli eriline. Olen kindel, et Craig jälgis mind kogu nädalavahetuse. Tema auks olnuks tore poodiumile jõuda, aga sellega me hakkama ei saanud,» vahendas wrc.com Sunineni. «Tegin kõvasti tööd, andsin endast kõik. See oli emotsionaalne ralli.»