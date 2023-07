M-Spordi tiimipealik selgitas, miks Tänak ei osale Soome «testrallil»

Saarlane sõnas kohe pärast Rally Estoniat pühapäeval, et nii lühikese ajaga ei anna suurt midagi ära teha.

«Meil on praegu parim, siit väga palju juurde võtta pole. Praegu pole võimalik neid asju teha, mida oleks vaja auto käepärasemaks saamiseks. Neid asju oleks siis juba ammu-ammu tehtud. Rallieelsel testil saame teha peenhäälestust või väga väikeseid asju muuta,» märkis Tänak ja lisas, et poodiumikonkurentsi kiirust tema Ford Pumal pole.

Selle nädala alguses selgus, et ta loobub Tampere rallist ning teeb vaid ühe testi.

«Teadsin, et Ott ei tee järgmisel nädalal väikest rallit. Ta tahab natuke puhkust, nii et mulle öeldi, et saan teda asendada,» ütles Tänakut asendav tiimikaaslane Pierre-Louis Loubet portaalile DirtFish pühapäeval.