Tšehhi ei luba agressorriigi tennisiste riiki

BBC kirjutab, et tundmatu venelannast mängija peeti Tšehhi piiril kinni ning teda ei lubatud riiki, sest Tšehhi valitsus võttis mõni aeg tagasi vastu otsuse, mille järgi agressorriikide sportlased ei tohi seal peetavatel spordivõistlustel osaleda.

Väidetavalt soovisid mitmed Vene ja Valgevene mängijad Prahas võistelda, kuid nüüd öeldi neile, et nad ei tuleks.

WTA rõhutas oma teadaandes, et toetab kõiki profituuril ringlevaid Ukraina mängijad, kuid rõhutas ka seda, et agressorriikide sportlased peavad saama neutraalse lipu all võistelda.