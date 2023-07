Reegleid rikkunud Juventus visati eurosarjast välja

UEFA andis teada, et Juventus heidetakse finantsilise ausa mängu reeglite rikkumise eest Konverentsiliigast välja ning lisaks määrati klubile 20 miljoni euro suurune trahv.

Juventuse jaoks on viimane aasta olnud keeruline, sest uurimise all oldi ka Itaalia jalgpalliliidu poolt ning see lõppes lõpuks 10-punktilise karistusega. Ilma selleta oleks jõutud tulevaks hooajaks Meistrite liigasse, kuigi UEFA karistuse valguses poleks seal mängida ikkagi saadud.