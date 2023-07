Eesti kergejõustikukoondise juht olümpiafestivali medalisajust: sellist stsenaariumit ei osanud unes ka ette näha

«Olin väga närvis. Eile ei saanud ma magadagi. Kvalifikatsioonis olin ka väga närviline, kartsin, et ma ei pääse finaali. Ja täna ma ei uskunud, et suudan teiseks tulla ja 1.83 hüpata,» rääkis Smirnova pärast võistlust.

«See on kosmos. Teiste riikide treenerid on tulnud küsima, et mida te eestlased teete. Sellist stsenaariumit ei osanud keegi unes ka ette näha. Selline medalitesadu ja eneseületamiste võistlus. Siia tasub tagasi tulla,» ütles Eesti kergejõustikukoondise juht Heiko Väät.