Tänaku tiimipealik tänas Eesti fänne

Ott Tänaku ja Martin Järveoja ralli rikkus testikatsel purunenud mootor, mis tuli välja vahetada. See tähendas viieminutilist ajakaristust, mille tõttu piirdus Eesti ekipaaž alles kaheksanda kohaga.

«Rally Estonia on fantastiline ralli ja üks minu aasta lemmikuid. Seal on nii kirglikud ja targad fännid ning mõned fantastilised kiiruskatsed,» jätkas ta.

«Mõistagi oleme kõik pettunud. Alustada nädalavahetust viieminutilise karistusega oli katastroof, aga peame võtma nädalavahetusest positiivset kaasa. Minu jaoks oli mõni asi, näiteks Oti kiirust ja pühendumust oli reedel vaimustav näha ja see oli hämmastav, et ta suutis pooleteist päevaga esikümnesse tagasi jõuda.

On asju, mille kallal peame veel töötama, aga ma loodan, et näidatud kiirus on meile Soomes abiks,» lõpetas tiimipealik.